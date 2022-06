Prometia ser um grande projeto no futsal francês. O ACCS, que contratou grandes jogadores, como Ricardinho, que entretanto se transferiu para a Indonésia, criou uma equipa para ombrear com os melhores da Europa. Mas os problemas financeiros parecem ter travado os objetivos do clube.

Em 2021, o ACCS sagrou-se campeão francês e desceu à segunda divisão dias depois devido a incumprimentos financeiros. Agora, apesar de ter vencido o campeonato da segunda divisão, o emblema parisiense viu negada a sua promoção à elite do futsal gaulês.

Por situação semelhante está a passar o Garges Djibson, também impedido de subir ao principal escalão do futsal francês. O KB United está na calha para ser o substituto, enquanto que o UJS Toulouse tem permissão para continuar na D1 France.