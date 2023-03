Naquele que foi o primeiro jogo após a saída de Pulpis do comando técnico da equipa de futsal do Benfica, os encarnados golearam na receção ao Portimonense, por 8-2, na 18.ª jornada do campeonato.

Rocha (2), Afonso Jesus (2), Rômulo, Bruno Cintra, Ivan Chishkala e Silvestre Ferreira marcaram os golos das águias, enquanto Nardinho bisou para os algarvios.

Curiosamente, o Sporting de Braga também venceu por 8-2, neste caso frente ao Futsal Azeméis.

O Sporting lidera com 44 pontos, mas só entra em campo na segunda-feira. Segue-se o Sp. Braga, também com 44, enquanto o Benfica é terceiro, com 41.