O Benfica teve de suar para eliminar o Dínamo Sanjoanense e chegar à «final a oito» da Taça da Liga de futsal (3-4).

A equipa do segundo escalão esteve duas vezes em vantagem (2-1 e 3-2), ao contar com um «hat trick» de Pedro Gomes. Bruno Cintra (bis), Chishkala e Rocha marcaram os golos do Benfica.

Mais folgada foi a vitória do Sporting, frente ao Nun'Álvares (2-6).

O Sporting de Braga ultrapassou o Belenenses (4-5).

Resultados da Taça da Liga:

OITAVOS DE FINAL:

- Sábado, 07 jan:

Belenenses (II) - Sporting de Braga (L), 4-5

Caxinas (L) - Candoso (L), 4-2

Leões Porto Salvo (L) - Portimonense (L), 8-3

Nun'Álvares (II) - Sporting (L), 2-6

Quinta dos Lombos (L) - Futsal Azeméis (L), 4-2

Dínamo Sanjoanense (II) - Benfica (L), 3-4

- Domingo, 08 jan:

Torreense (II) - Elétrico (L), 17:00

Ferreira do Zêzere (L) - Fundão (L), 18:00