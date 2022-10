O Benfica venceu esta quarta-feira os húngaros do Haladás, por 3-1, em jogo da primeira jornada do Grupo 4 da ronda principal da Liga dos Campeões de futsal.

Silvestre Ferreira adiantou os encarnados aos quatro minutos, mas Henrique igualou aos 14. Diego Nunes (16m) voltou a colocar as águias na frente e Rocha (27m) fixou o resultado final.

Recorde-se que esta ronda se disputa na Sala Sporturilor Dunarea, em Galati, entre 26 e 29 de outubro. O russo Ivan Chishkala, do Benfica, não participou no jogo por ter sido impedido de entrar na Roménia.

Na quinta-feira, as águias defrontam os ucranianos do Uragan Ivano-Frankovsk e, no sábado, têm pela frente os romenos do United Galati.

Os três primeiros classificados do Grupo 4 garantem a passagem à Ronda de Elite.