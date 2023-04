O Sporting empatou a três golos no reduto da AD Fundão e adiou para a última jornada a decisão do primeiro classificado da fase regular da Liga de futsal.

Ao intervalo, os leões perdiam por 2-0 (golos de Thalles e Uesler), mas na etapa complementar precisaram de apenas cinco minutos para passar para a frente, com golo de Pany Varela, Alex Merlim e Pauleta.

Aos 39 minutos, a um do final da partida, Thalles bisou e fez o 3-3 final para a AD Fundão, que na jornada anterior surpreendeu ao vencer o Benfica na Luz.

Apesar do empate, o Sporting continua a liderar o campeonato, agora com mais um ponto do que o Sp. Braga, que goleou fora o Quinta dos Lombos por contundentes 8-2.