Dérbi eterno número 137 entre Benfica e Sporting, na final da Taca da Liga de futsal, na Póvoa de Varzim.

O encontro, que começa as 21h00 deste domingo, vale mais um título e um desempate na prova. Esta vai ser a nona final da competição e a verdade é que as duas equipas somam quatro triunfos cada uma na Taca da Liga.

Os dois emblemas chegam ao jogo decisivo num bom momento. As águias somam três vitorias consecutivas e golearam o Sp. Braga por 5-1 nos quartos de final e o Belenenses nas meias-finais por 7-2.

Já o Sporting vem de dois triunfos seguidos, após bater o Fundão por 4-1 nos quartos de final e o Leões de Porto Salvo por 6-2 nas meias-finais.

No total de confrontos, os verdes e brancos levam a melhor, com 62 vitorias contra 44 das águias. Há ainda a registar 30 empates entre as duas equipas.

Os encarnados são os atuais detentores do título, depois de terem vencido a Quinta dos Lombos por 3-0 na final do ano passado e já levantaram um troféu esta temporada graças uma vitória sobre os leões.

Em 2023/2024, Benfica e Sporting defrontaram-se, até agora, por duas vezes. As águias venceram na final da Supertaça por 5-4, no prolongamento, enquanto a equipa de Nuno Dias triunfou no campeonato, na Luz, por 4-1.

Há, por isso, uma vitória para cada lado esta época e quatro conquistas para encarnados e verdes e brancos na Taça da Liga. O dérbi «dos desempates» começa às 21h00, na Póvoa de Varzim.

SIGA AQUI A FINAL DA TAÇA DA LIGA