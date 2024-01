O Nun’Álvares conquistou a Taça da Liga feminina de futsal este domingo, ao vencer a Novasemente por 3-2, na final disputada no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

A Novasemente, que afastou o Benfica nas meias-finais, chegou à vantagem num golaço de Catarina Lopes, de primeira com o pé esquerdo após reposição lateral de Nancy.

Ainda na primeira parte, o Nun’Álvares deu a volta ao marcador, chegando ao intervalo a vencer por 2-1. Aos 12 minutos, Mariana Marques bateu rápido uma reposição lateral e a bola bateu caprichosamente em Carol, traindo a guarda-redes Vanessa Carvalho, até então intransponível na baliza. Aos 14 minutos, Cátia Morgado fez o outro golaço do jogo, com um chapéu exímio para dar a volta ao marcador, após um passe longo da guarda-redes Maria Rocha com a mão.

Numa final inédita e muito bem disputada entre as equipas orientadas por Ricardo Rodrigues (Novasemente) e Luís Silva (Nun’Álvares), a maior emoção ficou guardada para os minutos finais. Aos 37 minutos, a guarda-redes Maria Rocha foi expulsa na equipa do Nun’Álvares e foi já com a jovem Sofia Reis, de 17 anos, na baliza da equipa de Fafe, que a formação de Espinho chegou ao empate. Ao fim de poucos segundos em superioridade numérica, a Novasemente empatou por Tuca.

Porém, o Nun’Álvares chegaria ao golo da vitória a 15 segundos do fim, com Cátia Morgado a bisar para dar a segunda Taça da Liga feminina ao Nun’Álvares, depois da conquista de 2021/22.

O clube de Fafe iguala o Benfica em títulos (dois), entre as quatro edições da prova. O Benfica tinha ganho em 2020/21 e em 2022/23 e essas três finais tinham mesmo sido todas disputadas entre águias e fafenses.