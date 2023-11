O Sporting e o Benfica ficaram a conhecer nesta quinta-feira os adversários da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

Os leões, finalistas vencidos nas últimas duas edições da prova e vencedores em 2019 e em 2021, foram sorteados para o Grupo C, no qual vão defrontar o Anderlecht (Bélgica), o Loznica-Grad 2018 (Sérvia) e o Haladás, da Hungria.

Já o Benfica, vencedor da prova em 2009/10, fica no Grupo B, juntamente com o Kairat Almaty (Cazaquistão), o Dobovec (Eslovénia) e o Pristhina 01, do Kosovo.

A Ronda de Elite joga-se entre 28 de novembro e 3 de dezembro. O Pavilhão João Rocha vai acolher os jogos do grupo do Sporting, enquanto o Benfica terá de se deslocar ao Kosovo.