Jorge Braz, selecionador português de futsal, foi homenageado nesta terça-feira no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, antiga Escola Industrial e Comercial de Chaves, onde iniciou uma carreira dedicada ao desporto.

O treinador de 51 anos, campeão mundial e bicampeão da Europa, frequentou a instituição entre 1986 e 1991 e revelou-se surpreendido pelo tributo.

«Foi muito, muito especial. Foi a surpresa, o não estar a contar, e o regressar à minha querida escola técnica, como dizíamos. Foi poder rever colegas de turma, do futebol, da opção de desporto, professores, administrativos. Vêm à memória momentos fantásticos e, no fundo, foi mesmo onde tudo começou», afirmou Jorge Braz em declarações à agência Lusa.

O selecionador nacional de futsal garantiu que a antiga Escola Industrial e Comercial de Chaves marcou-o «completamente».

Numa plateia composta por muitas pessoas, algumas delas antigos colegas de Jorge Braz, estava Jorge Dias, o primeiro treinador de Jorge Braz. «Foi sempre muito ponderado, muito calmo, estudioso, muito atento e muito interessado. É muito emocionante, tive a oportunidade e a felicidade de o acompanhar em dois momentos da sua formação: primeiro, na escola, como professor, e, depois, no Desportivo de Chaves, em que iniciou a carreira como futebolista, no núcleo de juvenis», revelou à Lusa.

Regina Seixas, antiga colega do selecionador, foi a mentora da surpresa. «Foi surpreendido, com a colaboração da esposa e dos colegas de turma do tempo dele. Foi um grupo de trabalho excecional para conseguirmos ter aqui tão célebre pessoa», vincou.

Além da homenagem a Jorge Braz por todo o percurso de sucesso no desporto, a iniciativa procurou demonstrar aos alunos a importância da escola enquanto plataforma para os sonhos que procurar alcançar.