O Sporting de Braga goleou este domingo na visita ao Candoso (0-11) e é o novo líder isolado da Liga de futsal, tendo tirado proveito do empate caseiro do Sporting ante o Eléctrico (2-2), no fecho da 13.ª jornada da fase regular.

Na visita ao Candoso, de Guimarães, que tem tido uma época difícil em 2023/24 e ainda não pontuou, o Sp. Braga construiu o triunfo com golos de Ricardo Lopes (4m), Dudu (8m), Fábio Cecílio (9m, 35m), Ítalo (23m, 28m, 34m), Bruno Soares (27m, 38m), Allan Guilherme (40m) e com um autogolo pelo meio, de Jotinha (32m).

O jogo ficou marcado pela estreia do guarda-redes Gonçalo Pereira, de apenas 15 anos, da formação do Sp. Braga, na Liga, tornando-se no mais jovem de sempre a jogar no principal escalão.

Já o Sporting foi travado pelo Eléctrico, que depois de vencer o Benfica na ronda anterior, empatou no Pavilhão João Rocha. Taynan (12m) e Tomás Paçó (19m) marcaram para o Sporting, Tiago Cruz (6m) e Célio Coque (18m) para a equipa de Ponte de Sor.

No outro jogo do dia, o Benfica voltou aos triunfos após derrotas em Braga e em Ponte de Sor, batendo o Caxinas por 5-0, com golos de Diego Nunes (6m, 33m), Higor (11m), Silvestre Ferreira (15m) e Rocha (31m).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: SC Braga/AAUM, 34 pontos

2.º: Sporting, 32

3.º: Benfica, 27

4.º: Leões Porto Salvo, 22

5.º: Ferreira do Zêzere, 18

6.º: Caxinas, 18

7.º: Fundão, 17

8.º: Eléctrico, 16

9.º: Torreense, 16

10.º: Quinta dos Lombos, 14

11.º: Belenenses, 10

12.º: Candoso, 0