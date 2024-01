O Benfica anunciou a saída de Nilson do plantel de futsal, depois de as duas partes chegarem a acordo para a «revogação do contrato».

O internacional português, de 31 anos, foi contratado em 2020/21 ao Sp. Braga, mas sofreu uma rotura de ligamentos em 2022 e passou as duas últimas temporadas sem jogar.

No total, Nilson fez 81 jogos e marcou nove golos ao serviço dos encarnados.