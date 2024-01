A equipa de futsal do Benfica consentiu a quarta derrota na fase regular do campeonato, em Ponte de Sôr, diante do Eléctrico (1-2) e pode ficar a dez pontos do líder Sporting que, esta segunda-feira, fecha a 12.ª jornada com uma difícil deslocação a casa do segundo classificado, o SC Braga.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa do Alto Alentejo adiantou-se no marcador, aos 26 minutos, com um golo de Garrincha. Ivan Chishkala ainda empatou o jogo, mas Ferrugem garantiu o triunfo da equipa da casa com o último golo apontado aos 33 minutos.

Com este desaire, o quarto em doze jogos, o Benfica segue no terceiro lugar, com 24 pontos, menos quatro do que o Braga e menos sete do que o Sporting que se defrontam esta segunda no fecho da 12.ª ronda.