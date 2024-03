O Sporting de Braga venceu por 3-2 na visita à Quinta dos Lombos, este sábado, mantendo a liderança da Liga de futsal, com os mesmos pontos do Sporting, que também venceu esta tarde, na visita ao Torreense (1-6).

Num jogo em que esteve a perder por duas vezes, o Sp. Braga chegou ao golo da vitória mesmo no fim do jogo, pelo internacional português Fábio Cecílio (40m). Antes, Tomás Colaço (2m) e Telmo Sousa marcaram para a equipa da casa (8m), em golos que tiveram resposta do Sp. Braga por Allan Guilherme (6m) e num autogolo de Costelinha (9m).

Em Torres Vedras, o Sporting venceu com dois golos de Alex Merlin (14m, 38m), um de Taynan (22m), um de Diogo Santos (25m), um autogolo de São Pedro (29m) e um golo do guarda-redes Bernardo Paçó (33m). Russo fez o golo do Torreense.

No outro jogo da tarde, importante nas contas do play-off, houve empate no Fundão-Elétrico (2-2). Rui Moreira (15m) e Pedro Marques (33m) marcaram para a equipa da casa, Garrincha (24m) e Simi Saiotti (38m) para o Eléctrico.

Este sábado há ainda um Leões Porto Salvo-Caxinas (19h00) e a jornada encerra no domingo, com o Belenenses-Candoso (17h00). Na sexta-feira, Benfica venceu o Ferreira do Zêzere.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sp. Braga, 50 pontos

2.º: Sporting, 50

3.º: Benfica, 42

4.º: Leões Porto Salvo, 29 (menos um jogo)

5.º: Ferreira do Zêzere, 26

6.º: Eléctrico, 24

7.º: Caxinas, 24 (menos um jogo)

8.º: Torreense, 21

9.º: Quinta dos Lombos, 20

10.º: Fundão, 20

11.º: Belenenses, 11 (menos um jogo)

12.º: Candoso, 0 (menos um jogo)