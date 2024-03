O Benfica foi a casa do Ferreira do Zêzere vencer por 6-4, no arranque da 19ª jornada da fase regular do campeonato.

À procura de manter a distância para os líderes da prova, os encarnados até entraram mal no encontro e aos dois minutos já perdiam por 1-0. Só que um «bis» de Jacaré deu a reviravolta aos homens de Mário Silva.

Até ao intervalo, a equipa da casa ainda esboçou uma reação, mas Silvestre e Arthur trataram de colocar o resultado em 4-2 antes das equipas recolherem aos balneários. Para o segundo tempo, o Benfica ainda chegou a ter uma vantagem de quatro golos, mas até final o resultado acabou por ser menos volumoso para as águias.

Com este triunfo, o Benfica soma 42 pontos, ocupa o terceiro lugar do campeonato e está a cinco de Sp. Braga e Sporting, com menos um jogo, mas que ainda vão jogar este sábado.