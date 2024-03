A Colômbia venceu a Espanha por 1-0 esta sexta-feira, no Estádio Olímpico de Londres, em jogo de preparação.

Num encontro marcado pelo regresso da bola do Euro 2004 realizado em Portugal (a “Roteiro”) a um jogo, a formação colombiana fez o golo da vitória já na segunda parte, aos 61 minutos de jogo. E que jogada. E que golaço!

Luis Díaz foi solicitado por James Rodríguez com um passe longo pela esquerda, ganhou na velocidade, fez o que quis do estreante Dani Vivian e cruzou de pé esquerdo para Daniel Muñoz, lateral-direito do Crystal Palace, finalizar em grande estilo de pé direito, ao segundo poste.

Que bem que passas James, que bem que bailas Luis Díaz, que bem que finalizas Munoz 🙌

QUE GOLAÇO 🔥🍿#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Espanha #Colombia pic.twitter.com/EGcUPekZZh — sport tv (@sporttvportugal) March 22, 2024

O jogador colombiano de 27 anos estreou-se a marcar pela seleção principal da Colômbia, numa noite em que a palavra estreia foi comum às duas equipas.

Além de Dani Vivian, central de 24 anos do Athletic Bilbao, que foi titular na equipa de Espanha, o jovem central Pau Cubarsí, do Barcelona, também fez a estreia pela principal seleção espanhola: entrou aos 83 minutos, para a saída de Laporte.

Com 17 anos e dois meses, Cubarsí torna-se o segundo jogador mais jovem a estrear-se por Espanha: só é batido por Lamine Yamal, do Barcelona, que também esteve em campo a partir do minuto 72 (rendeu Pablo Sarabia).