O Senegal venceu o Gabão por 3-0 esta sexta-feira, em jogo de preparação realizado em Amiens (França) e marcado pelo golaço do jovem Mikhail Faye, do Barcelona, na sua primeira internacionalização pela equipa principal do país.

Aos 12 minutos de jogo, na sequência de um canto, o Senegal chegou à vantagem com um autogolo.

Já perto do intervalo, Mikayil Faye fez um golaço, com um grande remate de pé esquerdo, de fora da área. O defesa de 19 anos aumentou as contas para 2-0, respondendo da melhor forma à chamada à seleção, motivada pela saída por lesão de Fodé Ballo-Touré.

O golaço de Faye:

Recorde-se que o jovem do Barcelona, que tem jogado pela equipa B, foi chamado à equipa principal para o jogo com o Mallorca, a 8 de março, tendo sido suplente não utilizado.

Já na segunda parte, Sadio Mané fez o 3-0, em tempo de compensação, com uma finalização fácil na área (90+2m).