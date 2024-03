Este sábado foi mais um dia repleto de futsal e com muitos golos à mistura. Destaque para as goleadas de Sporting e Sp. Braga, que não dão tréguas no topo da classificação.

Os leões venceram o Belenenses, no Pavilhão João Rocha, por 7-0, num jogo bastante tranquilo para os comandados de Nuno Dias. Já os bracarenses levaram a melhor sobre o Fundão, por 5-1 e mantiveram assim a liderança do campeonato, com os mesmos 47 pontos que o Sporting, mas com vantagem no confronto direto.

Nos restantes jogos do dia, a Quinta dos Lombos foi ao recinto do Candoso vencer por 7-5 e no Alentejo, o Elétrico empatou a três golos com os Leões de Porto Salvo.