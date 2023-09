O guarda-redes Cristiano Marques, que representa os belgas do Anderlecht, é estreia absoluta nos convocados da seleção A de futsal, para os primeiros jogos de qualificação para a Ronda de Elite de acesso ao Mundial 2024, de acordo com a lista divulgada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogador de 27 anos, natural do Tabuaço, prepara-se para a segunda época no Anderlecht em 2023/24, depois de outras duas no Halle-Gooik, também da Bélgica. Antes, em Portugal, jogou no Benfica, Elétrico, Burinhosa (onde concluiu a formação) e passou também pelas camadas jovens da AJAB Tabuaço.

A seleção nacional defronta a Finlândia a 16 de setembro, em Helsínquia (18h10 locais, 16h10 em Portugal Continental). No dia 20 de setembro, recebe a Geórgia, em Viseu (21h30).

Portugal, que está no grupo E, tem ainda como adversária a Arménia. Os vencedores dos cinco grupos da qualificação europeia apuram-se para a fase final do Mundial 2024, a disputar no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos classificados acedem a um play-off, do qual sairão os dois últimos apurados da Europa.

A seleção concentra-se no próximo domingo, 10 de setembro, na Cidade do Futebol.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia), Cristiano Marques (RSC Anderlecht) e André Correia (CR Leões Porto Salvo);

Fixos: João Matos (Sporting CP), André Coelho (FC Barcelona) e Tomás Paçó (Sporting CP);

Fixo/Ala: Afonso (SL Benfica);

Universais: Erick (FC Barcelona) e Fábio Cecílio (SC Braga/AAUM);

Alas: Pany (Sporting CP), Pauleta (Sporting CP), Tiago Brito (SC Braga/AAUM), Bruno Coelho (SL Benfica) e Carlos Monteiro (SL Benfica);

Pivô: Zicky (Sporting CP).