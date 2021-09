João Matos, jogador português de futsal, em declarações no final do empate (3-3) frente a Marrocos, que apurou Portugal no primeiro lugar do Grupo C:

«Estamos de parabéns. Objetivo cumprido, que era o primeiro lugar nesta fase de grupos. Temos vindo numa fase crescente de forma e de maturidade dentro do jogo.

Fizemos um bom jogo, sofremos alguns golos em momentos em que até estamos por cima e em que uma ou outra hesitação permite uma superioridade numérica de Marrocos, o que não pode acontecer daqui para a frente, na fase a eliminar.

A forma tem vindo a crescer e vamo-nos apresentar agora com quatro dias de preparação para o próximo jogo, melhores ainda para, numa fase a doer, mostrar a nossa qualidade e raça portuguesa.

Não queremos olhar para a frente. Olhamos jogo a jogo. O que importava até ao momento era o jogo com Marrocos e ficar em primeiro no grupo. Agora, é esperar saber quem é o nosso adversário e prepará-lo com quatro dias tranquilos. Ambicionamos muito alto, mas não pensamos nisso neste momento, apenas nos oitavos de final.

A par da equipa, [estou] numa fase crescente de forma. Fizemos uma pré-época na seleção. Tenho-me sentido cada vez mais confortável e confiante. É um bocadinho o espelho da equipa. Não há tempo para abrandar, para desconfianças ou desconfortos. É concentração máxima e atitude máxima. Venha quem vier, temos de estar cá para a luta