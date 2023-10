Nuno Dias, treinador do Sporting, comentou desta forma a vitória frente ao Benfica(4-1) na 4.ª jornada do campeonato nacional de futsal. Declarações em conferência de imprensa, reproduzidas pela Agência Lusa:

«Não era este início que procurava porque já empatámos com o Sporting de Braga. Em relação a este jogo, aconteceu o que queria que acontecesse. Uma boa vitória. Sem deixar dúvidas, mas o resultado não corresponde ao que aconteceu em campo. Parece que foi um passeio, mas não foi.

Premeia a nossa eficácia e a nossa concentração. Houve momentos em que o Benfica foi superior e nos obrigou a não jogar com a bola no pé, como gostamos.

Os jovens fazem parte do grupo, trabalham connosco e acredito no valor deles. Reconheço as qualidades deles. Coloco-os em jogo porque sei que se fizerem o que fazem nos treinos vão jogar bem. Apostamos neles, não porque é uma tradição, porque têm qualidade. Em tempos foi o Tomás Paçó e Zicky Tê e agora são eles. É sinal que há qualidade.

A bola parada é um momento do jogo que trabalhamos bastante. Hoje, fomos melhores do que no jogo da Supertaça.

Muito se tem falado do equilíbrio. Anormal é o que se tem passado nos anos anteriores. Normal é isto. E excetuando o Candoso e o Belenenses, todas as equipas são profissionais, todas elas têm ginásios, boas estruturas e bons jogadores. O equilíbrio é cada vez maior. Temos a felicidade de ter jogadores de qualidade. Este equilíbrio é natural. Da mesma forma que é natural o Sporting e o Benfica ganharem mais jogos, também será natural terem cada vez mais dificuldades para ganhar.»