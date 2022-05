Declarações do treinador do Sporting, Nuno Dias, após a derrota na final da Liga dos Campeões de futsal, por 4-0, ante o Barcelona, na Arena Riga, Letónia:

«Acho que o jogo foi estranho. Estranho no sentido em que acho que até fomos conseguindo criar algumas situações. Penso que o resultado é completamente exagerado e absurdo, acho que a equipa fez tudo o que consegue. Acho que podia ter sido mais eficaz. Acho que, na primeira parte, tivemos algumas chances, podíamos ter marcado. Acho que o jogo podia ter sido outro, se nós tivéssemos aproveitado as nossas oportunidades.»

«Tinha dito antes: há momentos em que o Sporting vai estar por cima, há momentos em que vai estar por baixo. Nos momentos em que estivesse por cima, ia ter de ser eficaz e não foi. Nos momentos em que esteve por baixo, quem foi eficaz foi o Barcelona. Acho que, com justiça, é vencedor deste troféu. Parabéns ao Barcelona. Os números não espelham em nada o que aconteceu e acho que o jogo tem muito a ver com o facto de não termos marcado em alguns momentos que podíamos ter marcado. É continuar a trabalhar para no próximo ano estarmos cá outra vez.»

«Nós tiramos lições de todos os jogos. Na sexta-feira, ganhei e tirei. Hoje vou tirar e pedi. Há coisas que temos de melhorar e, se calhar, aperfeiçoar uma ou outra estratégia e melhorar um ou outro aspeto. A frio – e a quente – sem ter visto o jogo, não fica fácil fazer esse tipo de análise, mas em todos os jogos há coisas a melhorar, quer seja com vitória ou não. Hoje, perdemos e não marcámos, certamente temos mais coisas para corrigir e para melhorar.»

«Não fazer mais é sempre por alguma coisa que não fizemos bem e por alguma coisa que o adversário fez melhor e não nos deixou fazer. É o jogo do gato e do rato. Há coisas que nós não conseguimos por demérito nosso, mas muitas mais por mérito do adversário. O golo é um tónico importante, emocionalmente. E esse golo não apareceu e podia ter-nos elevado a esperança. Ir para o intervalo com 2-0 e na segunda parte, com 30 segundos, num momento em que estamos a reorganizar-nos para tentar a desvantagem mínima e levar o 3-0 num lançamento direto… Já tínhamos levado o 2-0 numa transição. Aí, animicamente, quebrámos. Mas mesmo assim, procurámos. Mérito do Barcelona em algumas situações que não nos deixou, algum demérito nosso. Temos de melhorar. No geral, Barcelona justo vencedor e foi eficaz nos momentos em que esteve melhor. Nós, nos momentos em que fomos melhores, não marcámos.»