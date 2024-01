O Sporting venceu o Benfica por 4-2 e conquistou a quinta Taça da Liga da sua história, ultrapassando as águias no número de títulos na prova.

Desde cedo que o jogo começou a sorrir aos leões. Numa partida que teve Rui Costa nas bancadas (Frederico Varandas não esteve no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim), Taynan marcou logo no primeiro minuto, na sequência de um pontapé de canto de Merlim, e festejou mesmo à Gyokeres, avançado do Sporting.

O Benfica, campeão em título da prova, reagiu bem ao golo sofrido e podia ter feito o empate em várias situações. Valeu à equipa de Nuno Dias o guarda-redes Henrique Rafagnin, que foi negando a festa encarnada.

Aos sete minutos, o guardião brasileiro fez a mancha a remate de Higor e no contra-ataque, Léo Gugiel ainda defendeu a primeira tentativa de Pany Varela, mas recarga Sokolov marcou mesmo, com o golo a ser validado no VAR.

A equipa de Mário Silva sentiu muito o 2-0 e só perto do intervalo é que as águias voltaram a criar perigo. Aí Henrique Rafagnin voltou a destacar-se, mas acabou por borrar a pintura aos 18 minutos, numa saída da baliza, e Chishkala só teve de empurrar a bola para a baliza deserta para o 2-1.

Contudo, os verdes e brancos ainda marcaram antes do intervalo. Taynan, numa noite à Gyokeres, bisou, outra vez após uma jogada de bola parada, e o Sporting foi a vencer por 3-1 para o intervalo.

No regresso dos balneários, as águias entraram por cima e rondaram a baliza leonina, mas apenas conseguiram reduzir, num autogolo de João Matos, aos 34 minutos.

Até final, os encarnados tentaram o tudo por tudo pelo empate, incluindo com o guarda-redes avançado, mas acabaram por não ter sucesso e ainda viram o conjunto de Nuno Dias fazer o 4-2, por Tomás Paçó, na sequência de um livre de 10 metros.

O Sporting vence, assim, o Benfica e conquista a quinta Taça da Liga da sua história e ultrapassa as águias, que somam quatro troféus, no número de títulos na prova.