O Benfica e o FC Porto foram as únicas das cinco equipas portuguesas a vencerem nesta jornada da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

No Grupo B juntamente com o Sporting, os encarnados venceram na Luz os espanhóis do Reus por 4-2. Ainda foram para o intervalo a perder por 1-0, mas um excelente início de segunda parte permitiu-lhes cavar, com golos de Pablo Álvarez, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto, uma vantagem de 3-1. O Reus ainda reduziu para a diferença mínima, mas Carlos Nicolía tratou de dar outro conforto às águias, que lideram o Grupo B de forma isolada devido ao empate dos leões na receção aos também espanhóis do CP Calafell.

Com golos de Nolito e Alessandro Verona, os leões estiveram a vencer por 2-0, mas permitiram a recuperação dos visitantes. O Sporting está no 2.º lugar do grupo com 4 pontos, os mesmos do adversário desta quinta-feira e menos dois do que o Benfica. Tal como os leões, os encarnados têm um jogo a menos do que o Calafell e o Reus.

No Grupo C, o FC Porto somou foi à Catalunha vencer o Lleida por 2-1, com golos de Rafa e de Hélder Nunes. Os azuis e brancos estão no primeiro lugar com 6 pontos, fruto de duas vitórias e uma derrota, e com a companhia dos italianos do Trissino, que bateram o Sp. Tomar por 4-2.

A outra equipa portuguesa em ação foi o Óquei de Barcelos. A equipa minhota perdeu foram com o Barcelona por 3-1 e perdeu, ao terceiro jogo, os primeiros pontos no Grupo A, que é liderado pelos blaugrana com pleno de vitórias.