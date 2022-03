O Benfica venceu em casa o FC Porto por 4-1, no clássico de hóquei em patins referente à 20.ª jornada do campeonato.

Os dragões, líderes isolados da prova, ainda estiveram a vencer (Ezequiel Mena), mas as águias viraram ainda a primeira parte com golos de Nicolía e de Gonçalo Pinto.

Na etapa complementar Diogo Rafael fez o 3-1 e Pablo Álvarez fixou o resultado final em 4-1 a favor do Benfica, que segue a tendência de recuperação no campeonato, com 12 vitórias nos últimos 13 jogos.

O FC Porto lidera o campeonato com 49 pontos em 20 jogos, mais um do que o Óquei de Barcelos. O Benfica está na perseguição com 43 pontos, mas menos um jogo do que os dois primeiros classificados.