Benfica e Sporting integram o mesmo grupo da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, no Porto.

Os encarnados, campeões nacionais, estão no Grupo B com os leões, além dos espanhóis do Reus e do Calafell.

No Grupo C, o FC Porto, atual campeão europeu, vai ter pela frente o Sporting de Tomar, assim como os espanhóis do Lleida e os italianos do Trissino.

Numa competição que vai contar com sete equipas lusas na fase de grupos, o Óquei de Barcelos é o único que não vai enfrentar um adversário português. O conjunto minhoto ficou no Grupo A, com os espanhóis do FC Barcelona e do Liceo da Corunha, e os italianos do Forte dei Marmi.

No Grupo D, o Valongo, finalista vencido na época passada, vai jogar com a Oliveirense, os italianos do Lodi e os franceses do Saint Omer.

A Champions de hóquei em patins arranca a 30 de novembro. As duas primeiras equipas de cada grupo seguem em frente na competição.