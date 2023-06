O FC Porto anunciou esta terça-feira as saídas da equipa de hóquei em patins de Xavi Barroso e Tiago Rodrigues, assim como do treinador-adjunto Edu Farrés.

Xavi Barroso, defesa/médio espanhol de 30 anos, esteve ligado aos dragões nas últimas três épocas, onde conquistou uma Taça Intercontinental, uma Liga dos Campeões, um campeonato nacional, uma Taça de Portugal e uma Elite Cup.

Já Tiago Rodrigues, guarda-redes de 24 anos, quatro deles ligados ao FC Porto, conquistou os mesmos troféus, além de uma Supertaça António Livramento, tendo sido maioritariamente suplente do espanhol Xavi Malián.

Em 2022/23, o FC Porto conquistou a Liga dos Campeões de hóquei em patins, assim como a Elite Cup, mas falhou a revalidação do título de campeão nacional e da Taça de Portugal e perdeu a Supertaça para o Benfica.