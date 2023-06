O Sporting bateu o Benfica por 6-3, no Pavilhão João Rocha, e empatou o play-off do título (1-1), antes do terceiro jogo, de volta à Luz, na próxima quarta-feira. Depois da derrota no prolongamento no primeiro jogo, os leões entraram com tudo a jogar em casa e chegaram ao intervalo a vencer por 6-1. A segunda parte foi mais acidentada, mas a equipa de Alejandro Dominguez garantiu o essencial.

O FILME DO JOGO

Depois da derrota no primeiro jogo, os leões estavam obrigados a vencer o segundo e a verdade é que responderam com uma exibição de alto nível, apanhando o Benfica desprevenido com uma entrada de rompante, com o pavilhão João Rocha ao rubro.

O jogo começou com a intensidade habitual nos dérbis, com oportunidades, à vez, nas duas balizas, mas os leões tiveram a primeira oportunidade soberana para abrir o marcador, quando Pablo Alvarez viu um cartão azul por falta sobre Nolito. Na conversão do livre direto, o espanhol atirou ao lado.

Um lance que marcou o arranque do ascendente dos leões que acabaram por abrir o marcador, aos 6 minutos, com grande assistência de Ferran Font para Matias Platero finalizar. Nuno Resende pediu o primeiro time out do jogo, mas logo a seguir Ferran Font atirou ao poste. O Benfica ia respondendo a espaços e até teve uma oportunidade soberana para empatar, num livre direto, mas Ângelo Girão negou o golo a Carlos Nicolía, o experiente jogador que decidiu o primeiro jogo na Luz.

O Sporting estava, nesta altura, claramente por cima do jogo e Ferran Font voltou a acertar no poste, antes João Souto, a passe de Verona, fazer o 2-0 aos quinze minutos. Os leões estavam endiabrados e João Almeida também acertou no ferro, antes do treinador do Benfica pedir nova paragem, na tentativa de travar o ritmo intenso imposto pelo adversário. Não resultou porque o Sporting fez o 3-0, aos 17 minutos, assim que o jogo foi reatado, com um grande golo de João Almeida.

O Sporting disparou depois no marcador sem que o Benfica tivesse tempo para respirar. Nolito fez o 4-0 na marcação de um penálti a punir uma falta sobre João Souto, enquanto Ferran Font fez o 5-0 com um remate cruzado.

Só depois do quinto golo dos leões, a dois minutos do intervalo, é que o Benfica conseguiu reduzir a diferença, com uma «bomba» de Carlos Nicolía. A bola do jogador do Benfica ainda atingiu o tornozelo de Ângelo Girão, numa zona desprotegida e o guarda-redes teve mesmo de ceder o lugar a Zé Diogo para receber assistência.

Ainda antes do intervalo, os leões recuperaram a vantagem de cinco golos, com um desvio subtil de Toni Perez. Os leões estavam lançados para a vitória e para o empate no play-off, mas ainda faltavam 25 minutos de grande intensidade.

Ângelo Girão determinante na segunda parte

A segunda parte foi mais acidentada, sobretudo, para o Sporting, com Alessandro Verona e Ferrant Font a verem cartões azuis que deixaram os leões em inferioridade em momentos fulcrais do jogo. Valeu aos leões o regressado Ângelo Girão que, ao longo do jogo, defendeu quatro livres diretos, três deles marcados por Carlos Nicolía, bem mais eficaz no primeiro jogo.

Ângelo Girão recuperou da «bolada» no tornozelo, mas Pablo Alvarez já não regressou para a segunda parte, depois de ter chegado ao intervalo com queixas no ombro. A verdade é que o Benfica estava melhor e aproveitou os momentos em que o Sporting estava em inferioridade para reduzir a diferença, com dois remates certeiro de Roberto di Benedetto.

Depois de uma primeira parte de sonho, o Sporting quebrou fisicamente na segunda e acabou mesmo por ficar em branco, limitando-se a gerir a confortável vantagem que construiu até ao intervalo, com a ajuda preciosa de Ângelo Girão que ainda defendeu mais um penálti favorável ao Benfica.

Com o play-off empatado, os dois rivais voltam a defrontar-se na próxima quarta-feira (20h00), no regresso à Luz.

Play-off: resultados e calendário

1.º jogo: Benfica-Sporting, 4-2 (ap)

2.º jogo: Sporting-Benfica, 6-3

3.º jogo: Benfica- Sporting, quarta-feira (20h00)

4.º jogo: Sporting Benfica, 18 de junho (16h00)*

5.º jogo: Benfica-Sporting, 21 de junho (20h00)*

*Se necessário