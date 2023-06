As equipas de hóquei em patins do Sporting e do Benfica voltam a defrontar-se este domingo, agora no Pavilhão João Rocha, no segundo jogo do play-off que vai determinar o novo campeão de Portugal.

Recordamos que o Benfica venceu o primeiro jogo, em casa, por 4-2, no prolongamento. Os encarnados estiveram a vencer por 2-0, mas permitiram a recuperação dos leões para 2-2 ainda no tempo regulamentar.

Na etapa complementar, o veterano Carlos Nicolía acabou por resolver a contenda com dois golos de livre direto.

Este domingo joga-se o segundo jogo no Pavilhão João Rocha, num play-off à melhor de três.

Calendário do play-off

1.º jogo: Benfica-Sporting, 4-2 (ap)

2.º jogo: Sporting-Benfica, domingo (15h00)

3.º jogo: Benfica- Sporting, quarta-feira (20h00)

4.º jogo: Sporting Benfica, 18 de junho (16h00)*

5.º jogo: Benfica-Sporting, 21 de junho (20h00)*

*Se necessário