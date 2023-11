O FC Porto aplicou uma goleada de 10-0 ao CH Carvalhos, este sábado, na nona jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Edu Lamas (8m, 21m e 27m), Gonçalo Alves (10m, 17m e 33m), Hélder Nunes (37m e 42m), Carlo di Benedetto (29m) e Ezequiel Mena (48m) fizeram os golos dos portistas na receção ao último classificado, que não soma qualquer ponto.

Os dragões subiram, à condição, ao segundo lugar do campeonato, com 21 pontos, menos um do que o líder Sporting, que também goleou este sábado.

No João Rocha, os leões bateram o HC Turquel por 6-1.

Gonzalo Romero (1m e 22m), Ferran Font (26m, 29m e 49m) e João Souto (31m) fizeram os golos dos anfitriões, enquanto Daniel Passos (30m) marcou para os visitantes.