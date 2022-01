O Óquei de Barcelos venceu na tarde deste domingo na receção ao FC Porto, por 5-4, num jogo indubitavelmente marcado pelo lance que dá a vitória à equipa minhota, em cima do segundo zero coincidente com o final do encontro da 14.ª jornada do nacional de hóquei em patins.

Com o 4-4 marcador alcançado pelos barcelenses a 59 segundos do final, por Alvarinho, o mesmo jogador da equipa da casa caiu num lance com Gonçalo Alves, em cima do último segundo de jogo, com o cronómetro já a marcar mesmo o segundo zero.

A equipa de arbitragem entendeu que houve falta de Gonçalo Alves com o stick e mostrou o cartão azul ao jogador do FC Porto que, na verdade, não cometeu falta sobre Alvarinho.

Como já não havia tempo útil de jogo, Miguel Rocha teve de marcar o livre direto com um remate de primeira e conseguiu mesmo bater o espanhol Xavier Malián para o 5-4 final. Entre os festejos efusivos da equipa da casa, os legítimos protestos dos jogadores do FC Porto motivaram mesmo a entrada das forças policiais no terreno de jogo, para sanar ânimos.

Alvarinho e Miguel Rocha bisaram para a equipa da casa e Luís Querido também marcou. Do lado do FC Porto, marcaram Rafa, Xavi Barroso, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto.

Com este resultado, o FC Porto segue com 34 pontos na liderança, tendo agora o Óquei de Barcelos mais perto, com 33 pontos, na segunda posição.

14.ª Jornada:

Parede-Juventude Viana, 7-1 (sábado)

Sporting-Valongo, 5-2 (sábado)

Óquei Barcelos-FC Porto, 5-4

Paço de Arcos-HC Braga (19 janeiro)

AD Sanjoanense-Benfica (20 janeiro)

Turquel-Sp. Tomar (16 março)

Marinhense-UD Oliveirense (adiado)

Classificação:

1.º: FC Porto, 34 pontos

2.º: Óquei Barcelos, 33

3.º: Sporting, 31 (menos um jogo)

4.º: UD Oliveirense, 29 (menos um jogo)

5.º: Benfica, 27 (menos um jogo)

6.º: Sp. Tomar, 21 (menos dois jogos)

7.º: Valongo, 18 (menos um jogo)

8.º: HC Braga, 18 (menos um jogo)

9.º: Paço de Arcos, 17 (menos um jogo)

10.º: Parede, 12 (menos um jogo)

11.º: Marinhense, 10 (menos dois jogos)

12.º: Juventude Viana, 10 (menos um jogo)

13.º: Turquel, 4 (menos um jogo)

14.º: AD Sanjoanense, 3 (menos um jogo)