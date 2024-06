Depois de oito temporadas de leão ao peito, Ferran Font está de saída do Sporting.

O internacional espanhol chegou com 19 anos aos verde e brancos, oriundo do CP Vic, e tornou-se numa das principais figuras da equipa de hóquei em patins. No Sporting, conquistou dois campeonatos, três Ligas dos Campeões e ainda duas Taças Continentais.

O futuro clube de Font ainda não é conhecido, mas o Barcelona tem sido apontado como próximo destino.