O internacional argentino Facundo Bridge é reforço da equipa de hóquei em patins do Sporting, anunciaram os leões esta sexta-feira.

O hoquista, campeão do mundo em 2022 e que alinhava no Valongo, chegou aos verde e brancos no dia do 24.º aniversário.

«Quero olhar para a frente, ser feliz aqui e continuar a fazer coisas bonitas», disse Facundo Bridge, que vai reencontrar os compatriotas argentinos e amigos Matías Platero e Gonzalo Romero.

«Não só por eles, qualquer um que joga no Sporting é de elite, partilhar a equipa com eles vai ser incrível e vou tentar apreender de todos e de cada um sempre que puder e do treinador também. Para mim vai ser uma etapa nova. Vou continuar a aprender e a crescer. Vai ser incrível estar próximo dos argentinos, que de certeza também me vão ajudar», sublinhou aos canais oficiais do Sporting.

Na última época, Facundo Bridge apontou 25 golos em 53 jogos.