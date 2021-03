O Sporting venceu no reduto do Famalicense, por 3-2, em jogo em atraso da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

No outro jogo do dia referente a essa ronda, o Benfica foi derrotado em casa pelo Riba d'Ave (0-2).

Sporting e Benfica têm agora 43 pontos, mas a equipa leonina tem 19 jogos, menos três do que o rival.

Com 44 pontos (em 20 jogos) está a Oliveirense, que empatou na visita à Sanjoanense (4-4).

FC Porto e Óquei de Barcelos não jogaram esta quarta-feira, mas partilham a liderança com 51 pontos (os dragões têm 21 jogos, menos um do que a equipa minhota).

CLASSIFICAÇÃO:

1. FC Porto 21 jogos / 51 pontos

2. Óquei Barcelos 22/51

3. Oliveirense 20/44

4. Sporting 19/43

5. Benfica 22/43

6. Sp. de Tomar 21/35

7. Valongo 21/26

8. Sanjoanense 22/23

9. Juventude Viana 22/22

10. Famalicense 22/20

11. HC Braga 21/20

12. Riba d’Ave 22/18

13. HC Turquel 21/17

14. Tigres Almeirim 22/10