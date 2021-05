FC Porto, Oliveirense, Benfica ou Sporting. São quatro os candidatos, mas já é certo que o título europeu de hóquei em patins vai ficar em Portugal.

A final four vai ser disputada no nosso país, de resto, mais concretamente no Luso, e o Maisfutebol vai acompanhar as principais incidências dos três jogos.

FC Porto e Oliveirense disputam a primeira meia-final, às 17 horas deste sábado, sendo que mais tarde, pelas 21h, é a vez de Benfica e Sporting discutirem a outra vaga na final.

O jogo decisivo está agendado para as 17h30 deste domingo, dia 16 de maio.

ACOMPANHE A «FINAL FOUR» DA LIGA EUROPEIA DE HÓQUEI EM PATINS.