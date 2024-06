Nuno Resende vai deixar o comando técnico da equipa de hóquei do Benfica.

«Não continuarei no Benfica. Agradeço à instituição, ao clube, aos adeptos. É um ciclo que termina. Estou grato por ter trabalhado num clube com tanta história. O meu futuro logo se verá. Em relação ao futuro do Benfica, está garantido e será positivo pelos valores que tem e pela maturação que têm», disse após o jogo com o FC Porto, que consagrou os azuis e brancos como novos campeões nacionais.

«Nestes últimos três anos há uma volta nas dinâmicas do Benfica. Cresci como treinador, pela grandeza do clube. Mas isto não é para qualquer um. Muito do que foi feito está relacionado com a minha capacidade mental e resiliência», acrescentou o treinador, dizendo compreender a decisão do Benfica. «Isto faz parte deste trabalho. O clube tem outras ideias e está no seu direito. Sou melhor treinador do que quando cheguei, mas sou a mesma pessoa, com os mesmos valores», concluiu.