A seleção portuguesa de basquetebol perdeu esta sexta-feira, em casa, frente à Hungria, por 75-81, no arranque da qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023.

A Hungria saltou rapidamente para a frente do marcador, que comandou até ao fim, apresentando um jogo simples e objetivo que lhe rendeu muitos pontos, alguns deles consentidos.

O resultado que se verificava que ao fim dos primeiros dez minutos (15-20) já refletia a diferença de rendimento e de atitude entre as duas equipas, com vantagem para a Hungria, que foi para a intervalo a vencer por cinco pontos (33-38).

A superioridade húngara foi reforçada logo após o intervalo (49-61) e Portugal continuou a ser uma equipa lenta, pouco intensa, previsível e sem lançadores confiantes e certeiros. A Seleção Nacional só acordou nos derradeiros dez minutos à custa de uma atitude competitiva até aí ausente e reduziu a desvantagem pontual para dois pontos, (72-74).

Os espetadores apoiaram a forte reação portuguesa e, nos minutos finais, ficou a sensação de que Portugal podia ainda discutir o resultado, mas tal não aconteceu porque a Hungria não tremeu e Akos Keller segurou a equipa com alguns cestos decisivos.

Portugal ocupa o 58.º lugar no ranking mundial, o pior entre as seleções do seu grupo, mas tem como objetivo qualificar-se para fase seguinte. Os outros adversários portugueses neste grupo são a França e o Montenegro, sendo com a seleção deste país balcânico o próximo jogo de Portugal, no dia 29.