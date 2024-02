O ciclista belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) venceu esta segunda-feira, ao sprint, a primeira etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, marcada por uma queda na chegada que afetou, entre outros, o português Ivo Oliveira (UAE Team Emirates).

Merlier foi o mais rápido na ligação de 141 quilómetros entre Al Dhafra e Liwa, concluída em 3:09.55 horas, batendo sobre a meta o neerlandês Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) e o italiano Jakub Mareczko (Corratec-Vini Fantini), segundo e terceiro, respetivamente.

A chegada teve uma queda que envolveu dezenas de ciclistas nos últimos metros e na qual Ivo Oliveira, único português em prova, também foi ao chão. Porém, evitou mazelas maiores e cortou a meta em 108.º lugar.

Após a etapa, em nota oficial, a UAE Team Emirates deu conta do estado do ciclista luso: «Ivo Oliveira esteve envolvido na colisão final, mas felizmente escapou com escoriações», assinalou a equipa dos Emirados.

Na terça-feira, a segunda de sete etapas é um contrarrelógio de 12,1 quilómetros em Al Hudayriyat, testando os candidatos à geral final.

Nessa geral, Ivo Oliveira é 107.º, a dez segundos do líder Tim Merlier. De Kleijn é segundo, a quatro segundos do belga, sendo que o britânico Mark Stewart (Corratec) é terceiro – devido às bonificações obtidas durante a etapa, também a quatro segundos.