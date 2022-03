O ciclista português João Almeida (UAE Team – Emirates) subiu esta quinta-feira 18 lugares na geral do Paris-Nice e é agora 18.º ao final da quinta etapa, que ligou Saint-Just-Saint-Rambert a Saint-Sauveur-de-Montagut, na distância de 188,8 quilómetros.

Almeida terminou a etapa no 19.º lugar no grupo dos melhores da geral, a cinco minutos e 43 segundos do norte-americano e colega de equipa Brandon McNulty, que venceu isolado a etapa, depois de um ataque com sucesso a cerca de 40 quilómetros da meta, na fuga do dia.

O francês Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM) e o norte-americano Matteo Jorgenson (Movistar Team) fecharam o pódio da etapa, ambos a um minuto e 58 segundos de McNulty.

Na geral, Almeida, que à partida para a etapa era 36.º classificado na geral, está agora no lugar número 18, a três minutos e oito segundos do novo líder, Primoz Roglic (Jumbo – Visma), que na etapa foi 23.º classificado, com o mesmo tempo do português (+05m43s). O britânico Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) é segundo na geral a 39 segundos e o francês Pierre Latour (TotalEnergies) é terceiro a 41 segundos.

Wout van Aert (Jumbo – Visma) líder da geral à partida para a etapa, chegou apenas em 98.º lugar, a 24 minutos e 22 segundos de McNulty.

Na sexta-feira corre-se a sexta e antepenúltima etapa, a mais longa do Paris-Nice, com 214 quilómetros e muita montanha entre Courthézon e Aubagne.