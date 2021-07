A portuguesa Patrícia Mamona alcançou na manhã desta sexta-feira a final do triplo salto em Tóquio2020.

A atleta lusa conseguiu o apuramento para a final logo no primeiro salto, com 14,54 metros. Na mesma prova, mas no Grupo A, Evelise Veiga não conseguiu a marca de 14,15 metros, ficando pelos 13,93, o novo recorde pessoal. Falha, assim, o acesso à próxima fase.

Mamona vai participar na final da prova já neste domingo.