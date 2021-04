A judoca luso-brasileira Rochele Nunes vai lutar pela medalha de bronze nos Europeus de judo, em Lisboa, depois de ter perdido as meias-finais da categoria +78 quilos, contra a francesa Lea Fontaine, por ‘ippon’.

Rochele sofreu um ‘waza-ari’ sensivelmente a meio do combate, diante de uma adversária que soube usar o seu peso e que aplicou um ‘ippon’ a um minuto e dez segundos do final.

Antes das meias-finais, a judoca do Benfica bateu a alemã Renee Lucht e a bósnia Larisa Ceric. Na luta pelo bronze, defronta a ucraniana Yelyzayeta Kalanina, adversária que já venceu uma vez e perdeu duas.

Jorge Fonseca batido por francês

O campeão mundial da categoria de -100 quilos ficou este domingo no sétimo lugar, ao ser eliminado já na zona de repescagem pelo francês Alexandre Iddir, por ‘waza-ari’, no ‘ponto de ouro’.

Fonseca, quarto do ranking mundial, tinha antes ganho ao grego Georgios Malliaropoulos e ao estónio Grigori Minaskin, ambos por ‘ippon’. Ainda na fase de grupos, perdeu no acesso às meias-finais com o russo Niiaz Iliasov, antes do desaire na repescagem com Iddir.