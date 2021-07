Depois de Fofana, o Sporting anunciou a contratação de Joshua Martin proveniente do Ponte Prizreni do Kosovo.



«Estou muito entusiasmado e agradecido pela oportunidade de vir para o Sporting, sinto que esta é a direção certa para a minha carreira e para a minha vida. O Sporting é um emblema histórico que é conhecido por ser vencedor, quero fazer parte dessa cultura», disse o jogador de 25 anos, em declarações aos meios de comunicação do clube.

O extremo-poste, de 2,01 metros, já representou também os Minnesota Golden Gophers, Cal Poly Mustangs e Santa Clara Broncos, do campeonato universitário norte-americano. Ao serviço do Ponte Prizreni, na época passada, registou médias de 10,4 pontos e 13 ressaltos.

«Não há nada que não possa fazer no campo, mas sinto que há muitas coisas em que ainda posso trabalhar. É isso que vou tentar fazer»,salientou.