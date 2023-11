A judoca portuguesa Bárbara Timo vai discutir este sábado a conquista da medalha de bronze no bloco das finais da categoria -63 kg dos Europeus de judo, que estão a decorrer em França.

Timo disputou quatro combates antes de chegar à luta pelo bronze, três dos quais muito duros, a obrigarem a atleta do Benfica a energia redobrada já no ‘golden score’, um prolongamento após os quatro minutos iniciais.

A judoca olímpica iniciou a competição com um combate de mais de oito minutos, diante da checa Vera Zemanova, eliminada com três castigos, depois venceu a italiana Flávia Favorini, novamente no ‘golden score’, por waza-ari.

Nos quartos de final, a judoca lusa, muito desgastada, cedeu perante a polaca Angelika Szymanska, que não tinha feito mais de 47 segundos no seu primeiro combate, contra os 13 minutos que Timo já tinha acumulado nos duelos anteriores

A polaca, mais bem classificada no ranking de -63 kg, como sétima, conseguiu vencer a portuguesa, 15.ª, com uma chave de braço logo após o primeiro minuto de combate, decorridos 1.15 minutos.

Agora no combate pelo bronze, a portuguesa, que tem um bronze em Europeus de 2021 e uma prata e um bronze em Mundiais de 2019 e 2022, respetivamente, vai defrontar a kosovar Laura Fazliu, que se apresenta em Montpellier como número dois mundial e principal favorita.