Para Catarina Costa, repetiu-se a história dos últimos campeonatos da Europa: a judoca da Académica de Coimbra chegou até à final, na categoria de -48 kg, mas perdeu com a francesa Shirine Boukli, tal como tinha acontecido no ano passado, em Sófia, na Bulgária.

Esta sexta-feira, em Montpellier, França, Catarina Costa conquistou a segunda medalha de prata em Europeus, frente à mesma adversária. A francesa é vice-líder mundial da categoria mais leve feminina.

Na decisão de hoje, o combate foi até ao ‘golden score’, período extra após os quatro minutos iniciais e no qual quem pontuar primeiro garante a vitória.

Catarina Costa, oitava do ranking, entrou praticamente a perder, com Boukli a conseguir uma wazari nos primeiros 11 segundos. A judoca portuguesa, no entanto, não se desconcentrou e conseguiu empatar, também com um wazari, a cerca de minuto e meio do final.

No 'ponto de ouro’, Boukli garantiu a vitória, com novo wazari, ao fim de 1m26s (5m26s no total do combate).