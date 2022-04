Telma Monteiro foi eliminada no primeiro combate dos Europeus de Sófia (Bulgária), falhando pela primeira vez a conquista de uma medalha na prova.

A judoca portuguesa, quarta classificada do ranking mundial e segunda favorita em -57, foi derrotada pela alemã Pauline Starke (35.ª), por ippon 1.26 minutos depois do início do combate.

Na outras 15 participações em Europeus, Telma Monteiro conquistou outras tantas medalhas: seis de ouro, duas de prata e sete de bronze.