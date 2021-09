A portuguesa Auriol Dongmo foi, esta quarta-feira, segunda classificada na prova de lançamento do peso na final da Liga Diamante, disputada em Zurique, na Sechseläutenplatz, a maior praça da cidade, na Suíça.

Dongmo teve como melhor lançamento o quinto dos seis que fez, com 18,86 metros, só superados pela norte-americana Maggie Ewen, com 19,41 metros. O terceiro lugar foi da sueca Fanny Roos, com 18,75 metros.

A atleta que foi quarta classificada nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 teve a seguinte sequência de lançamentos: 18,16 metros; 18,63; 18,24; 18,45; 18,86 e nulo.

Sete das finais da Liga Diamante disputaram-se já esta quarta-feira, fora do estádio, com a competição a prosseguir na quinta-feira no estádio Letzigrund, com a presença de cinco portugueses: Pedro Pichardo, Tiago Pereira, Patrícia Mamona (todos no triplo salto), Cátia Azevedo nos 400 metros e ainda Liliana Cá, no lançamento do disco.