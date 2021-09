O conto de fadas de Emma Raducanu continua e a jovem tenista de apenas 18 anos apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais do US Open, ao derrotar em dois sets a suíça Belinda Bencic.

Em Nova Iorque, Raducanu superiorizou-se à atual campeã olímpica por 6-3 e 6-4, num jogo em que raramente errou, ao contrário de Bencic, número 12 do mundo, que somou, por exemplo, várias duplas faltas.

A atleta britânica é a primeira qualifier – masculina ou feminina – a chegar às meias-finais do Open dos Estados Unidos, o último Grand Slam da época.

Desconhecida até há poucos meses, ela que já se havia destacado em Wimbledon, Raducanu impressiona ainda mais porque chegou até esta fase sem conceder qualquer set.

De resto, é a mais jovem a atingir as «meias» do US Open desde 2005, quando Maria Sharapova o fez também com 18 anos.

Raducanu, número 150 do ranking WTA, fica agora à espera da vencedora do duelo entre Karolina Pliskova e Maria Sakkari. Na outra meia-final, defrontam-se Leylah Fernandez, jovem de 19 anos que também está a impressionar, e Aryna Sabalenka.