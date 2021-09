Leylah Fernandez pode não levar o troféu para casa, mas já ganhou o estatuto de uma das grandes protagonistas do Open dos Estados Unidos em 2021. A tenista canadiana, que completou 19 anos na segunda-feira, deu a si mesma a melhor prenda quase 24 horas depois, ao chegar pela primeira vez na carreira às meias-finais de um torneio do Grand Slam.

Frente à número 5 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina, Fernandez, 73.ª colocada do ranking WTA, venceu uma épica batalha de três sets, ao fim de duas horas e 24 minutos, com os parciais de 3-6, 6-3 e um frenético terceiro set só decidido no tie-break: 6-7 (5-7).

Para Svitolina, ainda não é desta que vai juntar, aos 26 anos, o seu primeiro torneio ‘major’ ao palmarés.

Fernandez, que eliminou anteriormente duas vencedoras do US Open, Naomi Osaka (3.ª) e Angelique Kerber (17.º) continua assim o seu conto de fadas em Flushing Meadows e vai defrontar, nas meias-finais, a vencedora do encontro entre Barbora Krejcikova e Aryna Sabalenka, que se defrontam a partir da meia-noite, de terça para quarta-feira.

Os outros jogos dos quartos de final são também na quarta-feira, entre Emma Raducanu e Belinda Bencic (16 horas) e entre Karolina Pliskova e Maria Sakkari (17 horas).