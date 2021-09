O tenista russo Daniil Medvedev garantiu, na tarde desta terça-feira, a qualificação para as meias-finais do Open dos Estados Unidos no quadro de singulares masculinos, ao levar a melhor sobre o holandês Botic Van de Zandschulp, por três sets a um.

Num encontro que durou duas horas e 23 minutos, Medvedev, segundo no ranking mundial, levou a melhor sobre o número 117 com os parciais de 3-6, 0-6, 6-4 e 5-7.

Nas meias-finais, Medvedev encontra o vencedor do encontro entre Felix Auger-Aliassime e Carlos Alcaraz, que se defrontam a partir da 01h30 (hora de Portugal Continental), na madrugada desta quarta-feira, ainda noite de terça-feira em solo norte-americano.

Na tarde de quarta-feira, às 16 horas, arranca o jogo dos quartos de final entre Alexander Zverev e Lloyd Harris. Às 17 horas começam a jogar Novak Djokovic e Matteo Berrettini.