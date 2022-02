A equipa de basquetebol do FC Porto foi aos Açores bater o Lusitânia por 81-71, em jogo da 19.ª jornada do campeonato, e, desta forma, ultrapassou a Oliveirense para chegar ao terceiro lugar da classificação.

O primeiro período terminou com um empate 16-16, mas ao intervalo os visitantes já venciam por 41-35. A equipa açoriana ainda reduziu a diferença, mas a equipa de Moncho López aplicou-se nos dez minutos finais e garantiu a vitória.

Max Landis, com 26 pontos, foi a grande figura do FC Porto, que contou ainda com os contributos de Rashard Odomes (12 pontos e 9 ressaltos) e Miguel Queiroz (9 pontos e 10 ressaltos).

Com esta vitória, o FC Porto, com duas derrotas por falta de comparência, sobe ao terceiro lugar e fica a apenas três pontos do líder Sporting.