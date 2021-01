A Dinamarca iniciou a defesa do título mundial de andebol com uma vitória por 34-20 frente ao Bahrein, no Egito, num dia em que a Croácia foi surpreendida pelo Japão, num duelo que terminou com uma igualdade a 29 golos.

Além da vitória do atual campeão mundial no grupo D, no mesmo grupo a Argentina venceu a República Democrática do Congo por 28-22.

No grupo B, Espanha e Brasil também empataram a 29 golos, num jogo em que os espanhóis lideraram quase sempre, chegaram a ter seis golos de vantagem, mas acabaram a evitar a derrota graças a um golo de Raúl Entrerríos, a sete segundos do final. A Polónia venceu a Tunísia por 30-28 e lidera o grupo.

A vitória mais expressiva do dia foi no grupo A, da Alemanha, que bateu o Uruguai por 43-14. No mesmo grupo, a Hungria bateu Cabo Verde por 34-27.

No grupo C, além do empate entre Croácia e Japão, houve ainda o jogo que ficou marcado pela lesão de um árbitro português na vitória de Qatar frente a Angola (30-25).